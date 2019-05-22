Şahin'den Engelli Kişiye Tekerlekli Sandalye Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Mithatpaşa Mahallesi'nde rastladığı engelli çifte verdiği yardım sözünü tuttu, Başkan Şahin'in talimatı doğrultusunda, Gündüz ailesinin reisi Kıtmir Gündüz'ün akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Şahin, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan engelli çiftin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, ziyaret ettiği yüzde 80 fiziksel engelli Kıtmir Gündüz'e akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Başkan Şahin'in kendilerine ilk talimatının, "Engelliler, ailemizin bir parçasıdır ve onların haklarını mutlaka verin, onlara acımayın, yardımcı olun." yönünde olduğunu kaydeden Çelebi, "Başkanımız, çiftimizi ziyaret etmiş ve ziyaret sırasında çift, sıkıntılarını dile getirmişti. Akülü tekerlekli sandalye istemişlerdi. Biz de bugün Başkanımızın talimatı doğrultusunda akülü tekerlekli sandalyelerini getirdik. Hayırla kullanmasını diliyoruz. Ayrıca çiftten Bedriye Gündüz'ün rapor alması halinde ona da akülü tekerlekli sandalye vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Artık akülü tekerlekli sandalyesiyle istediği her yere gidebileceğini belirten Kıtmir Gündüz ise Başkan Fatma Şahin'e yardımı için teşekkür etti.

Kaynak: AA