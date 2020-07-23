Şahin'den 'Damızlık hayvan' uyarısı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Ülkemizde hayvan varlığının sürmesi için damızlık hayvan kesmeyin" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Ülkemizde hayvan varlığının sürmesi için damızlık hayvan kesmeyin" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, düzenlediği basın toplantısında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şahin, "Bu bayramda en önemli unsurlardan bir tanesi, kesilecek olan kurbanların taşımış olduğu vasıflardır. Elimizdeki tüm kurban kesim noktalarında veteriner hekim arkadaşlar görev alacaklar. Şuanda da hayvan satış noktalarının tamamında arkadaşlarımız görevliler. Burada gelen hayvanların yaşı kurbanlıkla alakalı tereddütte kalınma gibi bir durum söz konusu olursa mobil uygulamalardan da, hayvanların yaşını, cinsiyetini, ırkını hepsini tespit edebilir. Biz dün İl Müdür Yardımcı arkadaşlarımızla sahadaydık. Henüz tüm kurban satışları ilimize gelmediler. Bizim sizler aracılığı ile kamuoyunda beklediğimiz ve istediğimiz en önemli unsur, içerideki hayvanların alım ve satımında kişi ile satan arasındaki unsurdur ama hayvanın sağlıklı olması, kurbanlık vasfının taşıyıp, taşımadığı ile alakalı soruları saha içerisinde bulunan çadırlarımızda ki veteriner arkadaşlarımıza sorabilirler" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde hayvan varlığının sürmesi için damızlık hayvan kesmeyin"

Damızlık hayvan konusunda da uyarılarda bulunan Şahin, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Aynı zamanda büyükbaş kurban kesecek vatandaşlarımıza şunu da belirtmek istiyorum, özellikle dişi hayvan kesiminde ülkemizin hayvan varlığının sürdürebilmesi, elimizdeki dişi hayvanların varlığı ile alakalı kurbanlık olarak kullanacaklarsa eğer bu hayvanlarında damızlık vasfının olmadığına dair belgelerini olması lazım. Eğer bu belge yoksa göz göre göre bu hayvanları kurban olarak kullanırsak önümüzde ki yıllarda damızlık değeri olan hayvanları kaybetmemiz gelecek nesillere daha az hayvan varlığını aktaracağımız anlamına gelir. Hayvanlarda kulak küpesi, veteriner sağlık raporu ile beraber kontrollerini yaptıracaklar. İnşallah sağlıklı bir kurban bayramı geçireceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA