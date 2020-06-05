Şahin'den çevre günü mesajı
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Şahin'den çevre günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin'den çevre günü mesajı
05.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:20

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, çevre konusundaki duyarlılığın ve bilincin artırılması, çevreye sahip çıkan bir nesil yetiştirilebilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

"Dünyanın bize miras değil çocuklarımız adına sahip çıkmamız gereken bir emanet olduğunu unutmamalıyız" diyen Başkan Şahin, "Küresel bir sorunla ulusal bir mücadele verdiğimiz bu zorlu süreçte, çevrenin önemini çok daha iyi anladık. Pandemi süreci boyunca sokağa çıkma yasaklarıyla beraber çevrenin nasıl özgür kaldığına ve nefes aldığına hep beraber şahit olduk. Yerel mücadelemizde, çevre bilincini arttırmak adına çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çevre bilinciyle hareket ederek doğayı azami şekilde korumaya gayret ediyoruz. Hizmet sınırlarımızın genişlemesiyle sadece il merkezinde değil, ilçe ve mahallerimizde de yeni projeler geliştirerek geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yeşil alanlarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek nefes alanlarımızı çoğaltmaya devam ediyoruz. Atık oluşumunu önlemek, oluşan atık miktarını azaltmak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek için gelişen teknolojileri takip ediyoruz. Sahalarımızı bu modern teknolojilere göre işletiyoruz. Son teknolojiyle kurulan arıtma tesislerimizde atık suları arıtıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen göstererek doğal kaynaklarımızı idareli kullanmayı hedefliyoruz. 'Çevre bize miras değil emanettir' felsefesiyle gelecek nesillere sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Havası, suyu, toprağı temiz bir Gaziantep için tüm halkımızı doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmaya davet ediyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nüzü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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