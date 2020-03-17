Şahin'den 18 Mart mesajı
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Çanakkale Zaferi, Fatma Şahin, Güncel

Şahin'den 18 Mart mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

17.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:48
Şahin'den 18 Mart mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Fatma Şahin, mesajında, "Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, o dönemdeki tüm imkansızlıklara rağmen, aziz milletimizin bağımsızlığı, onuru ve vatanı uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren şanlı bir zaferdir" ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerin, "Çanakkale Geçilmez" nidasıyla tarihin akışını değiştirdiğinde, yeni bir yön tayin ettiğini vurgulayan Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen milletin küllerinden yeniden doğuşuna vesile olduğunu belirtti.


20'inci yüzyıl başlarında, Çanakkale'de bu milletin yedi düvele dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği destansı, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olduğunu dile getiren Şahin, "Çanakkale, bastığımız yerlerin topraktan öte, binlerce insanın cesaretiyle, gücüyle ve azmiyle nasıl 'vatan' toprağına dönüştüğünü bizlere anlatan destansı bir zaferdir" ifadelerine yer verdi.


Dillere destan bu zaferin, tarihimizin en zor günlerinde birlik ve beraberlik içinde vatan sevdasıyla, milletimizin gösterdiği eşsiz bir mücadele olduğuna dikkati çeken Şahin, "Adını tarihe yazdıran bu zafer, askerlerine 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerin, gazilerin, anaların, bacıların top yekun Türk milletinin zaferi olduğunun altını çizdi.


Şahin'in mesajında, "'Çanakkale geçilmez' dedirten ecdadımızdan miras aldığımız vatan sevgisi, bizlere emanet edilmiş olan bu aziz vatana, günümüzde ve gelecekte, aynı şuur ve sadakatle sahip çıkılacağının da güvencesidir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.


Bilinmeli ki, geçmişten ibret alarak Çanakkale ruhunu canlı tuttuğumuz müddetçe ulaşamayacağımız hedef, başaramayacağımız iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Böyle bir geçmişin varisleri olmanın haklı gururuyla başımız dik, alnımız açık bir şekilde onları her an hayırla ve minnetle yad ediyor, 105 yıl önce bu topraklarda tarih yazan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tarih boyunca vatanı, devleti, bayrağı için canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi, bugünleri bize armağan eden kahramanlarımızı ve teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı, saygı, minnet ve şükranla anıyorum" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Manşet

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