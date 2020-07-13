Şahin'den 15 Temmuz mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 15 Temmuz'un, Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adı olduğunu vurguladı.

15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları bağımsızlığımızı korumanın yanında, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesine de vesile olduğunu belirten Şahin, "15 Temmuz, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Nasıl İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz zaferimiz de ülkemizin önünde yeni kapılar araladı. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, tarihi Yenikapı Mitingiyle ete kemiğe bürünen bu dayanışma iklimi, başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirdi. Ne mutlu bize ki, yıllar önce Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna, istiklal uğruna ölüme gözü kapalı koşan kahramanlarımızın torunları, bugün onların izinden yürümeyi bilmiş, Mehmet Akif Ersoy'un 'Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' dizelerini hatırlayarak gövdesini tanklara siper etmiş ve ülkesini bir kez daha kurtarmıştır. Bizler Hürriyet ve İstiklale aşık Gazi şehrin evlatlarıyız. Söz konusu vatan davası olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. Bu millet çok büyük badireleri tek yürek, tek vücut olarak atlatmıştır. 15 Temmuz' ların bir daha yaşanmaması duasıyla, 'Gün iradeye sahip çıkma günüdür' diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını, erkeği, yaşlısı genci, çocuğu engellisi tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA