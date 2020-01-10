Şahin'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

10.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:16

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Devlet-millet ilişkisinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle sunulmasında en önemli mesuliyet mülki idare amirlerimizindir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, mensubu olmaktan büyük onur duyduğu mülki idare amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, vazifesini ideale dönüştürerek hizmet aşkıyla ifa eden tüm meslektaşlarının 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutladı.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet-millet ilişkisinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesinde, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini esas alan bir hassasiyetle sunulmasında en önemli mesuliyet mülki idare amirlerimizindir. Bugün de Türk devlet geleneğinin bilgi ve tecrübe birikimini modern yönetim anlayışının gerekleriyle birleştirerek hizmete devam etmektedirler.

Bu vesileyle görevi başında şehit olanlar başta olmak üzere hayatta olmayan idarecilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, yurdumuzun dört bir köşesinde milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için fedakarca çalışan tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA