Şahin'den 10 Kasım Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk'ü saygı ve rahmetle anan Şahin, Atatürk'ün kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş bir lider olduğunu belirtti. Şahin mesajının devamında," Milletine olan güveni ile Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesini 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandıran büyük komutan, bayrağı devralacaklara hedef olarak muasır medeniyet seviyesini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Şahin,"O'nun "En Büyük Eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün, dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumundadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamıdır. İleri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile de dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış, askeri bir dehadır. 'Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkmak için bugün hepimize düşen ortak görevimizdir. İstiklal mücadelemizde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, 15 Temmuz da bir kez daha ortaya koyan bu aziz millet, bugün de ülkemize yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahiptir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak için, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birleşiyoruz. Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan o ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır. Bu düşüncelerle, vefatının 80'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP