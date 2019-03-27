Gaziantep Valisi Davut Gül, Antep Savunması'nın önemli isimlerinden Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Şahin Bey'in 28 Mart 1920'de kendi komutası altındaki birliklerce tutulan Elmalı Köprüsü'nde meydana gelen çarpışmada şehit olduğunu anımsattı.

Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde kahramanlığıyla, cesaretiyle sembolleşen Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılının anıldığı bugün, kendisine çok şey borçlu olduklarını bir kez daha gördüklerini kaydeden Gül, Antep Savunması'nda üstün yararlılıklar göstermesi nedeniyle Şahinbey ilçesine adı verilen, kocaman yürekli fedaileriyle ölüme koşan Şahin Bey'in, adına türküler yazılan, ağıtlar yakılan bir kahraman olduğunu vurguladı.

Şahin Bey ve fedailerinin 3 Şubat ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini perişan ettiğini belirten Gül, "Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta şöyle demektedir, 'Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize ağustos sıcağında, soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.' Bu sözleriyle düşmana meydan okumuş ancak bir avuç yiğit karşısında hüsrana uğrayan Fransızlar, Antep'e girmeyi bir prestij meselesi yapmış ve çok güçlü bir orduyla saldırarak Şahin Bey'i şehit etmişlerdir. Şahin Bey, istiklal meşalesini tutuşturmuş ve ardından binlerce Şahinler de o meşalenin asla sönmemesi için çalışmış, savaşmış ve bu uğurda 6 bin 317 şehit vermiştir. Bizler, atalarımızdan aldığımız bu manevi güçle bugün olduğu gibi bundan sonra da her alanda daha çok çalışmalı ve bu meşaleyi sonsuza dek canlı tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gül, bu duygu ve düşüncelerle "Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez" diyen Şahin Bey'i, onun silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını vermekten kaçınmayan tüm şehitleri rahmet ve şükranla andığını kaydetti.

Kaynak: AA