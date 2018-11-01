Şahin Beştepe'de Sıfır Atık Projesini Anlattı

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'ne katılan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne yönelik Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

Şahin, atıkların kontrolsüz olarak çevreye bırakılması ve doğal kaynakların hızlıca tüketilmesi başta iklim değişikliği olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olduğunu söyledi. Oluşan atıkların hiçbir ayrıma tutulmadan düzenli depolama alanlarına gönderilmesinin çok kıymetli malzemelerin toprak altına gömülmesine ve yüksek maliyetlerle yapılan depolama alanlarının hızla dolmasına sebep verdiğini aktaran Şahin, "Hızla gelişen sanayimizin ham madde ihtiyacı günden güne artmaktadır. Geri kazanımla elde edilecek malzemeler ham madde ihtiyacı için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bazı sanayi sektörleri özellikle tekstil kolu yurt dışından ambalaj atığı ithal etmektedir. Sıfır atık projesi ülkemizin mevcut kaynakları sanayicilerimize ede ciddi kaynak sağlayacaktır. İlçe belediyelerimiz, yetkilendirilen firmalar aracılığıyla geri dönüştürülebilen atıkları evlerden ve atık getirme noktalarından toplamakta ve atık ayırma tesisleriyle ekonomik döngüye katkı sağlamaktadır. Gaziantep'te sıfır atık projesinin uygulandığı 930 kurum var. 9 belediye, 520 okul, 317 kamu kurumu, 4 alış veriş merkezi, 80 hastane ve aile sağlığı merkezi, sisteme dahil edildi. Uygulamaya geçmek için çalışma yapan 620 kurum bulunmaktadır" dedi.

Proje kapsamında toplanan atıklar hakkında da bilgi veren Şahin, "İl genelinde ocak ve ağustos ayları arasında toplanan ambalaj miktarı, 40 ton 721 kilogramdır. Yıllık evsel atık miktarının yüzde 6'sı ayrı toplanan ambalaj atığı olarak geri dönüşüme kazandırılmıştır. Kurumumuzda çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Büyükşehir Belediyesi içerisinde sıfır atık kutu seti dağıtılmıştır. Ayrıca, belediyemizin giriş çıkış noktalarına Sıfır Atık Farkındalık Köşesi oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Son 3 aylık çalışmalardan da bahseden Şahin, "Temmuz eylül ayları arasında 3 aylık dönemde bin 270 kilogram kağıt, 270 kilogram plastik, 170 kilogram cam geri dönüşüme kazandırıldı. Atıkları önleme, azaltma, tekrar kullanımı, geri dönüşüm, enerji geri kazanım ve bertaraf hiyerarşisine uygun yöneterek, ilçe belediyelerimizin atık toplama potansiyelini güçlendirerek, atık toplama için yeni teknolojilerden de yararlanarak yaşanabilir bir dünya sıfır atıkla gelecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP