Şahin belediye kursuyla Türkiye derecesi yapan öğrencileri kabul etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurslarına devam ederek Türkiye genelinde ilk 50 bine giren 112 öğrenciyi kabul ederek saat hediye etti.

Belediye Meclisi Salonu'nda öğrencilerle buluşan Şahin, gençlerle sohbet etti, hangi bölümleri tercih edeceklerini sordu.

Türkiye genelinde ilk 50 bine giren 112 öğrenciye saat ve eşofman hediye eden Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı.

Eğitim alındığı zaman bunun nasıl başarıldığını göstermek için çok gayret ettiğini anlatan Şahin, kendi hayatında da bunun için çok mücadele ettiğini aktardı.

Kendi yaşamını anlatırken ağlayan Şahin, "Sizlere baktığım zaman kendi yaşadığım zorluklar yaşansın istemiyorum. Bu çok önemli bir şey. 1980'li yıllara gittiğim zaman İstanbul Tekniği Üniversitesini kazanıp, derece yapıp gittiğim zaman yurt çıkmadı. Burs yok, kredi yok, yurt yok. Dönüp gelmem için bütün şartlar oluşmuştu ama mücadele ettik. direndik, dayandık. Fakülteyi 4 yılda ve haziranda bitirdim. Bu benim için çok önemli. Kız kardeşim Eczacılık bölümünü kazanmıştı ve benim derhal işe başlamam gerekiyordu. Çünkü ailemin iki çocuğu okutacak gücü yoktu." diye konuştu.

Artık altyapı belediyeciliğinin bittiğini ifade eden Şahin, artık şehir ekonomisi, kültürel belediyecilik olduğunu, kalkınmanın yerelde başladığını belirtti.

En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu dile getiren Şahin, "Gerekirse bir köprü yapmayalım ama bu çocukların gönül köprüsüyle istedikleri yere ulaşmasına yardımcı olalım. Arkadaşlarıma verdiğim talimat buydu." dedi.

Kendilerine düşenin gençleri iyi yetiştirmek, çok iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Şahin, "Doktor olabilirsiniz, hukukçu olabilirsiniz ama sevgiyi, merhameti, insani değerleri özümseyerek buna bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu ikisi birleştiği zaman bizi kimse tutamayacak." dedi.

İnsana dokunmaya dair, doğumdan ölüme her şeyin kendi işleri olduğunu kaydeden Şahin, cumhuriyetin 100. yılı, dünyanın 10. ekonomisi gibi hedeflere iyi mühendisler, doktorlar, öğretmenler yetiştirerek ulaşılacağını aktardı.

Fatma Şahin, "Bize düşen şey buradaki ortamı kolaylaştırmak ve bunun gereğini yapmaktı. Şu anda 65-70 civarında tıp fakültesi çıkaracak durumdayız. 2015 yılında bu işe başladığımızda bir tane tıp fakültesi çıkardığımız zaman çok seviniyorduk, şu anda 60'dan bahsediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA