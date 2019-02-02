Şahin: " Bal Üretiminde Dünyada Hindistan ve Çin'den Sonra 3'üncü Sıradayız"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin bal üretiminde dünyada Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada olduğunu belirterek "Kilometreye düşen arı sayısına baktığımızda dünyanın en sık arı kovanı koyan ülkesiyiz" dedi.

Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde "Arıcılık" konulu bir konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de bulunan 3 bin 900'ü endemik olmak üzere yaklaşık 10 bin bitki türünün arıcılığın gelişimi için büyük avantaj olduğuna dikkat çekerek bal üretiminde dünyadaki 26 alt türün 11'inin Türkiye'de olduğu hatırlattı.

Şahin, "Bal üretiminde ve arıcılıkta biyolojik ve ırksal zenginliğimiz var. Bunları görmezden gelmeyeceğiz. Bal üretimimizin yüzde 10'unu tarım alanlarında, yüzde 90'ını ise orman alanlarında gerçekleştiriyoruz. Bal üretiminde dünyada Hindistan ve Çin'den sonra 3'üncü sıradayız. Kilometreye düşen arı sayısına baktığımızda dünyanın en sık arı kovanı koyan ülkesiyiz" diye konuştu.

Türkiye'de 2003 yılında bal üretiminin kovan başına 19 kilogram iken son 2 yılda bu rakamın 14 kilograma düştüğünü kaydeden Şahin "Ülkemizde 2003 yılında 3 milyon civarında olan arı sayısı 2018 yılı itibariyle ülkedeki arı sayısının 8 milyona çıktı. Kaliteli üretim için arıcıların desteklenmesi ve arı sayısının çoğaltılmaması gerekir. Bal ürettiğimiz alanları geliştirmemiz gerekiyor. Mevcut alanlarımız 3 buçuk milyon kovana endekslidir. Bizde 8 milyon kovan var. Bakanlığımızca bu alanlar genişletilmeli. Arıcı sayısına göre genç dişi arıları çoğaltırken alanları da çoğaltmamız gerekiyor. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çevre sağlığının kaliteli bal üretimi ve arı sağlığı açısından son derece önemli bir faktör olduğunun altını çizen Şahin, birlik olarak sözleşmeli arıcılık modelini savunduklarını söyledi. Piyasadaki balı ve kaliteyi kontrol edebilmenin tek yolunun bandrol çalışması yapmaktan geçtiğini kaydeden Şahin "Üreticinin ürettiği balları kayıt altına almadan piyasayı kontrol edemezsiniz. İnsanımızı ve ülkemizi önemsediğimiz için arıcıların ürettiği balları kontrol altına alarak merdiven altını bertaraf etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konferansta, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın da arıcılık ve bal üretimine ilişkin katılımcılara bir sunum yaptı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA