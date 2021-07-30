Şahin Akdemir kimdir? Marmaris'te İtfaiye'ye su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kaç yaşında vefat etti? Aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahin Akdemir kimdir? Marmaris'te İtfaiye'ye su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kaç yaşında vefat etti? Aslen nerelidir?

Şahin Akdemir kimdir? Marmaris'te İtfaiye'ye su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kaç yaşında vefat etti? Aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir hakkında acı haber geldi. Peki, Şahin Akdemir nereli? Şahin Akdemir kaç yaşında vefat etti?

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmalarına gönüllü olarak yardımdı olmaya çalışan Şahin Akdemir'den acı haber geldi. Yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek veren Akdemir'in son paylaşımı ise"Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ve"Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" paylaşımları ile yürekleri burktu. Gönüllü kahraman Şahin Akdemir'in vefat haberinin ardından birçok kişi Akdemir hakkında araştırma yapmakta.

ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR?

Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Sezen Aksu Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Diego Eda Erdem Aytaç Kara Metin Oktay Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şahin Akdemir kimdir? Marmaris'te İtfaiye'ye su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kaç yaşında vefat etti? Aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 08:46:47. #1.16#

title