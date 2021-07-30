Şahin Akdemir kimdir? Marmaris'te İtfaiye'ye su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kaç yaşında vefat etti? Aslen nerelidir?

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir hakkında acı haber geldi. Peki, Şahin Akdemir nereli? Şahin Akdemir kaç yaşında vefat etti?

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmalarına gönüllü olarak yardımdı olmaya çalışan Şahin Akdemir'den acı haber geldi. Yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek veren Akdemir'in son paylaşımı ise"Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" ve"Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" paylaşımları ile yürekleri burktu. Gönüllü kahraman Şahin Akdemir'in vefat haberinin ardından birçok kişi Akdemir hakkında araştırma yapmakta.

ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR?

Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.