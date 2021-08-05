Şahin Akdemir'in ismi İzmir'de yaşayacak
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Şahin Akdemir'in ismi İzmir'de yaşayacak

Şahin Akdemir'in ismi İzmir'de yaşayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir'in Güzelbahçe ilçe Belediyesi, Marmaris yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden kahraman Şahin Akdemir'in ismini Güzelbahçe'de yaşatacak.

İzmir'in Güzelbahçe ilçe Belediyesi, Marmaris yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden kahraman Şahin Akdemir'in ismini Güzelbahçe'de yaşatacak.

Güzelbahçe Belediyesi ağustos ayı meclisi Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Meclisin açılışında Antalya, Muğla, Isparta, Denizli ve Mersin'de çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Marmaris yangınında yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in isminin Güzelbahçe'de bir parka verilmesi ile ilgili İYİ Parti Meclis Üyesi Gizem Albaş önerge verdi. Önergede, "Ülkemiz Antalya, Muğla, Isparta, Denizli ve Mersin'de başlayan ve 8 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmektedir. Bu mücadele de şehit verdiğimiz görevlilere ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarına müdahale eden görevlilere su taşırken şehit verdiğimiz Şahin Akdemir isminin ağaçlarla donattığımız bir parka verilmesini meclisimizin tensiplerinize arz ederim" denildi. Önerge mecliste okunması ve kabulü yönünde oylandı. Tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. Başkan Mustafa İnce, "Güzelbahçe'de şehidimize yakışır bir şekilde güzel bir parkta ismini yaşatacağız" dedi. - İZMİR

Şahin Akdemir'in ismi İzmir'de yaşayacak
Şahin Akdemir'in ismi İzmir'de yaşayacak
Şahin Akdemir'in ismi İzmir'de yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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