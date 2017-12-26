Şahin, Akcal ve Erkal'ın Çorlu Temasları

Bilim Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve KOSGEB Çorlu Müdürü Tolga Erkan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Başkanı İbrahim Gönül ile görüşerek, çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.



Gerçekleşen ziyarette faaliyet ve projelerimiz hakkında bilgiler veren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gönül, Çorlu'da gerek üniversite, gerek sanayi, gerek KODGEB, gerekse de Trakya Kalkınma Ajansı ile işbirliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarda da olumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.



Gönül, bu çalışmalara destek veren tüm yetkililere de teşekkür etti. - TEKİRDAĞ