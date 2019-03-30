Şahin, "2023'e kadar önünüze sandık gelmeyecek"

KARABÜK - AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birlikte Geleceğe Yürüyen Karabük' mitinginde konuşan TBMM 23. Dönem Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, yarın yapılacak seçimle birlikte Türkiye'de istikrarlı bir dönemin çıkacağını belirterek, "Yarın yapacağımız seçimden sonra 2023'ün haziran ayına kadar sizin önünüze sandık gelmeyecek" dedi.

Miting öncesi Yenişehir Atatürk Anıtı'ndan Hürriyet Caddesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyüş programı gerçekleştirildi. Programa TBMM 23. Dönem Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eski Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve AK Parti Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal ve partililer katıldı.

Miting programında konuşan TBMM 23. Dönem Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin Son iki yerel seçimde başarılı olamadıklarını ifade ederek, "Belki bu bizim hatamızdır ama şimdi görüyorum ki Karabüklüler, AK Partililer artık kararlarını vermişler. Bu gidiş artık tersine dönecek. İnşallah yarın akşam Burhanettin hocamızı belediye başkanı seçerek, Karabük'e 5 yıl içinde en başarılı hizmetleri yapması için yolu açacağız" dedi.

"Yarından sonra 2023'e kadar önünüze sandık gelmeyecek"

Yarın yapılacak 31 Mart yerel seçimlerinin belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve muhtarların seçileceği bir seçimden ibaret olmadığını söyleyen Şahin, "Aynı zamanda 2023'e doğru giderken Türkiye'nin önünü açacak bir seçim. Çünkü yarın yapacağımız seçimden sonra 2023'ün haziran ayına kadar sizin önünüze sandık gelmeyecek. Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile, Cumhurbaşkanımızın büyük bir feraset tespiti ile temin ettik. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Seçimsiz istikrar ile herkesin işine bakacağı, sarılacağı bir 5 yıla Türkiye'nin ve Karabük'ün ihtiyacı var. Çünkü Karabük'te yaptığımız hizmetler var. Ama yapmayı düşündüğümüz sık sık seçim olduğu için ve 15 Temmuz gibi hain darbe girişimine muhatap olunduğu için, bir takım döviz operasyonu ile ekonomimizi sarsmaya çalışanların bu eylemleri olduğu için amaçlarımızı, yapacağımız işleri tam anlamı ile gerçekleştiremedik. Yarından sonra 4.5 yıl bütün bunları gerçekleştirebileceğimiz fırsat ortaya çıkıyor. İstikrarlı bir dönem ortaya çıkıyor. O nedenle yarın ki seçimlerin Karabük ve Türkiye için hayırlar getirmesini istiyorum" diye konuştu.

AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı olan Prof.Dr. Burhanettin Uysal kalabalığa hitap ederek, "Yarın bir zafer olacaksa bu zaferin mimarı il teşkilatımızdır, AK Partidir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 10 yıldır Karabük kan kaybetti halen de kaybetmeye devam ediyor. Burada doğan insanlar ekmeğini aşını kazanmak için başka yerlere gitmek zorunda kalmış. Burhanettin Uysal belediye başkanı olduğu zaman bir dönüşümü, değişimi gerçekleştirecektir. Karabük'ü bir üniversite şehri, spor şehri, kültür şehri yapacak. Rektörlük döneminde parmakla gösterilen bir üniversiteyi inşa etmedik mi? İnşallah yarın siz bize yetki verecek olursanız yine can uğraş çalışma ile el ele gönül gönüle vererek parmakla gösterilen bir şehri inşa edeceğiz. Bütün projeler, altyapılar hazır. Sadece yarın sizden alacağımız onaya bağlı. Onayı aldıktan sonra pazartesi işe başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA