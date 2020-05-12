Sahillerin doluluk oranı gün geçtikçe artıyor İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu.

İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu. Maltepe ve Kartal Sahili'ne adeta akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken toplu yürüyüş yaptı.

Dünyayı etkisi altına aldığı gibi Türkiye'de de binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı "kontrollü sosyal hayat"ın başlamasına rağmen virüsün en yoğun yaşandığı İstanbul'da Kartal ve Maltepe Sahili'ne vatandaşlar adeta akın ederek tedbirleri hiçe sayıyor. Sahilde vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran uzmanlara aldırış edilmediği görüldü. Sahile gelenler, salgın öncesinde olduğu gibi bir arada yürüyüş yaptı, yeşil alanlarda oturdu. Dışarıya çıkarken maske takma kuralına bir çoğu uyarken bazı vatandaşların maskesiz olarak sahil şeridinde yürüyüş yaptığı görüldü. Ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinden sonra doluluk oranının arttığı sahil şeridinde salgın hastalık tehlikesinin de unutulduğu dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA