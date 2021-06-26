Sahillerin dolması turizmcileri heyecanlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 1 Temmuz'daki yeni normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamalar, Rus turistlerin gelmesi ve sahillerin dolmaya başlaması Bodrum'da ki turizmcileri heyecanlandırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 1 Temmuz'daki yeni normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamalar, Rus turistlerin gelmesi ve sahillerin dolmaya başlaması Bodrum'da ki turizmcileri heyecanlandırmaya başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler ve Rusların Türkiye'ye gelişlerinin yasaklanması turizmcileri üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 1 Temmuz'da alınacak olan yeni normalleşme tedbirlerini açıklamasıyla Bodrum'daki turizmciler heyecanlanmaya başladı. Ruslarında Türkiye'ye girişlerinin başlamasıyla da Bodrum'da oteller yüzde 40 ila 60 oranında doluluğu yakaladı. 1 Temmuz itibariyle daha da hızlı bir şekilde otellerin dolacağını ümit eden otelciler sezonu güzel geçireceklerini açıkladı.

Halk plajları doldu taştı

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Bodrum'daki halk plajlarında adım atacak yer kalmadı. Özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Yalıçiflik halk plakları vatandaşlar, yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Sandalye ve masasını alana vatandaşlar sahilde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken yerli ve yabancı turistler ise bol bol yüzere güneşlendiği görüldü. Sahillerin yanı sıra Bodrum'da bulunan birçok beach'te dolmaya başladı.

Sianji Well Being - Termal Resort Otelleri Yönetim kurulu Başkanı Recai Çakır Temmuz'da otellerin doluluk oranlarının yükseleceğini ifade ederek, "Şu ana kadar pandeminin etkileri yavaş yavaş azalmaya başladı. Özellikle Rusya'nın 21 Haziran'dan sonra uçuş yasağının kaldırması, Avrupa'nın 1 Temmuz'dan sonra kaldıracağını ilan etmesi aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın vermiş olduğu beyanatta 1 Temmuz'dan sonra gece 24'e kadar restoranların açık kalması yavaş yavaş normalleşmenin vermiş olduğu etkiyle Temmuz ve Ağustos aylarımızın yoğun geçeceği görünüyor. Otellerde doluluk oranları yüzde 50'lerde ve 60'ları buldu. Temmuz ve Ağustos aylarında ise yüzde 80 ila yüzde yüz bulacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Çakır, Rusların Türkiye'yi olumlu etkileyeceğini söyleyerek, "Yabancı turist sayısı çok ciddi anlamda boşluklar var. Otellerin birçoğu yerli turist ağırlıyor. Çok az miktarda Ukraynalı, Romanyalı ve Avrupalı turist var. Şimdi Ruslar gelmeye başladı yeni yeni. Temmuz ayının 2'inci haftasından sonra daha çok turist göreceğiz. Sezonun başında kaybettiğimiz süreci, Eylül ve Ekim aylarında telafi etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Çakır, Kurban Bayramı'nın rezervasyonlarının erkenden yapılmasını dile getirerek, "Şu ana kadar açan tesislerde belli bir oranda doluluk ve boşluklar olduğu için promosyon fiyatları vermeye başladılar. Bizim otelimiz 12 ay açık olduğu için şuna da bile rezervasyonlarımızın yüzde 80'i doldu görünüyor. Hiçbir indirim yapmadan istediğimiz fiyattan vere biliyoruz. Bayram ayında da minimum 5 gece veriyoruz. 2 veya 3 gecelik konaklamaları vermiyoruz. Bayram için vatandaşlarımıza otellerden şimdiden rezervasyon yapmalarını öneriyorum. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı