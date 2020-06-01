Sahillerde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi Havanın rüzgarlı ve bulutlu olduğu Bodrum ilçesi Sahildeki kafelerde oturan vatandaşlar Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen Kumbahçe sahili Plajdaki şemsiyeler Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemiBodrum halk plajlarındaki şemsiyeler, denizden 3...

Havanın rüzgarlı ve bulutlu olduğu Bodrum ilçesi Sahildeki kafelerde oturan vatandaşlar Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen Kumbahçe sahili Plajdaki şemsiyeler Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi Bodrum halk plajlarındaki şemsiyeler, denizden 3 metre uzaklığa yerleştirildi, aralarındaki mesafe ise 5 metre olarak ayarlandı MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen sahiller, kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz keyfi yapmak isteyenleri ağırlamaya başladı. Kaynak: AA