Sahillerde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi
Havanın rüzgarlı ve bulutlu olduğu Bodrum ilçesi Sahildeki kafelerde oturan vatandaşlar Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen Kumbahçe sahili Plajdaki şemsiyeler Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemiBodrum halk plajlarındaki şemsiyeler, denizden 3...
01.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:04
Havanın rüzgarlı ve bulutlu olduğu Bodrum ilçesi
Sahildeki kafelerde oturan vatandaşlar
Sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen Kumbahçe sahili
Plajdaki şemsiyeler Muğla'nın sahillerinde sosyal mesafeli "deniz ve güneş keyfi" dönemi
Bodrum halk plajlarındaki şemsiyeler, denizden 3 metre uzaklığa yerleştirildi, aralarındaki mesafe ise 5 metre olarak ayarlandı
MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenen sahiller, kısıtlamanın kaldırılmasıyla deniz keyfi yapmak isteyenleri ağırlamaya başladı.
Kaynak: AA