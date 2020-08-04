Sahillerde sıcak hava yoğunluğu Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk oluştu. Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA