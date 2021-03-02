Sahillerde 'normalleşme' telaşı
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Sahillerde 'normalleşme' telaşı

02.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:40
Sahillerde 'normalleşme' telaşı

DÜNYACA ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki işletmeler, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte açılış için hazırlıklara başladı.

DÜNYACA ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki işletmeler, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte açılış için hazırlıklara başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Antalya'da da kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri ağırlamaya başladı. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de açıklamanın ardından hummalı çalışma başlatıldı. Sahildeki işletmeler, müşterilerini ağırlamak için hazırlıklarına başladı. İşletmeler oturma alanlarını düzenlerken, şezlongların konulduğu kumsalda da çalışmalar yürütülüyor.

Sahilde hazırlık yapan işletme sahibi Şehmuz Aslan, "Bu haberi uzun süredir bekliyorduk. Zaten hazırdık hemen hemen. Şu anda son rötuşları yapmaya başladık. Hayırlısıyla çalışmaya başlayacağız. Sezonun iyi olacağını düşünüyoruz. Bize söylenen gibi yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlayacağız. Yazın gelmesiyle pandemi azalırsa müşteri sayısını çoğaltmayı bekliyoruz" dedi.Başka bir işletmenin sahibi Cenk Kızılırmak, eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Kızılırmak, "5 aylık uzun bir sürenin ardından kısıtlamaların biraz daha esnetilmesi daha iyi oldu. Çok bir şey fark edeceğini sanmıyorum ama hepimize bir heyecan, umut geldi. Dün haberi aldıktan sonra masa sandalye düzenimizi aldık. Kaldırdığımız eşyaları tekrar çıkarmaya başladık. Yavaş yavaş eksiklerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

İşletmelerde hazırlıklar devam ederken güneşli havayı değerlendirmek isteyenler de sahilde oturdu, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı.


Sahillerde 'normalleşme' telaşı
Sahillerde 'normalleşme' telaşı
Sahillerde 'normalleşme' telaşı
Sahillerde 'normalleşme' telaşı
Sahillerde 'normalleşme' telaşı
Sahillerde 'normalleşme' telaşı
Sahillerde 'normalleşme' telaşı
Sahillerde 'normalleşme' telaşı
Sahillerde 'normalleşme' telaşı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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