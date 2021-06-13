Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamadan muaf turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu

ANTALYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kısıtlamadan muaf turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak kaydedildi. Güneşli havayı fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Rüzgarlı hava ve denizdeki dalgaya rağmen sahilde yer yer yoğunluk gözlemlendi. Sahile gelen turistlerin bazıları güneşlendi bazıları dalgalar eşliğinde yüzdü. Her zamanki gibi denizin keyfini çocuklar çıkardı. Normal günlerde yoğunluk olan sahillerin turistlere kaldığı görüldü. Bazı turistler ise varyanttaki seyir terasından sahili izledi.

"Antalya bugün sessiz"

Holllanda'dan Antalya'ya tatile gelen Sebahat Turhan, "1.5 ay Antalya'da kalacağım. Antalya çok güzel bugün hem sessiz. Bugün bize kalmış gibi, inşallah diğer günlerde tüm insanlarımız yararlanır. Bugün denize girmeyeceğim ama sahil boyu yürüyüş yapacağım. Sakinliği değerlendireceğim" dedi.

Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu
Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu
Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu
Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Selçuk Balcı Burcu Biricik Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahillerde kısıtlamadan muaf turist yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 16:21:39. #1.15#

title