Sahillerde İşgale Geçit Yok

26 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİSahillerde işgale geçit yokBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil bandı ve kaldırımların seyyar satıcılar ve bazı esnaf tarafından işgal edildiği yönünde şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir ve Mudanya Belediyeleri zabıta ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

26 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Sahillerde işgale geçit yok

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil bandı ve kaldırımların seyyar satıcılar ve bazı esnaf tarafından işgal edildiği yönünde şikayetlerin artması üzerine Büyükşehir ve Mudanya Belediyeleri zabıta ekipleri tarafından operasyon yapıldı. İki gün boyunca sahil bandında devriye atan zabıta ekipleri, araçlardan yaptıkları anonslarla işgalin sona erdirilmesini isterken, uyarıları dikkate almayanların şezlong, şemsiye, sandalye gibi eşyalarına el konuldu.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkararak turizminden hak ettiği payı alması için denize kıyısı olan ilçelerde altyapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, turistik bölgelere yakışmayan görüntülerin yaşanmaması için de gerekli adımları atıyor. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte son 1 aydır Güzelyalı İDO İskelesi'nden Mudanya'ya kadar olan sahil bandında seyyar satıcılar ve bazı esnafın kaldırım işgali yaptığına yönelik şikayetler arttı. Bölge esnafının da rahatsız olduğu sahil ve kaldırım işgalleriyle ilgili olarak Mudanya Kaymakamlığı, Mudanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda şikayet geldi.

Artan şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri iki gün boyunca sahilde devriye atarak araçlardan anons yaptı ve işgalin bir an önce sonlandırılmasını istedi, aksi halde müdahale edileceği duyuruldu. İşgale yol açan seyyar satıcılar ve bazı esnaf uyarıları dikkate almazken, dün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi zabıta ekiplerinin işbirliğinde seyyar satıcılar ve kaldırım işgallerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda vatandaşların ortak kullanım alanı olan sahil bandına fazladan konulan dolap, şezlong, masa, sandalye gibi tüm ürünlere el konuldu.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı olayda sahilde işgale yol açan sandalyelerin kaldırılmasına tepki gösteren bir esnaf, Büyükşehir Belediyesi zabıtası memuru Muhammet Şakir Türkmen'e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Şakir Türkmen'e darp raporu verilirken, yaralanan zabıta memurunun şikayetçi olması üzerine olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyon Mudanya halkından da destek gördü. Bu denetimlerin kesintisiz devam etmesini isteyen bir Mudanya sakini, kaldırımlar bir tarafa işgal yüzünden artık yollarda bile yürüyemediklerini söyledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre