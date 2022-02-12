Sahillerde güneşli hava yoğunluğu - Haberler
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Sahillerde güneşli hava yoğunluğu

AA, Oktay Özden - Güncel
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Antalya yazısı Konyaaltı Varyant'ta yamaç paraşütçüler Konyaaltı sahili Kayalıklardan denize atayan gencin yüzmesi Yolda yürüyenler Bir kişinin yamaç paraşütüyle gökyüzünde ilerlemesi Sokakta yürüyen vatandaşlar ANTALYA - Antalya'da hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler...

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya yazısı

Konyaaltı Varyant'ta yamaç paraşütçüler

Konyaaltı sahili

Kayalıklardan denize atayan gencin yüzmesi

Yolda yürüyenler

Bir kişinin yamaç paraşütüyle gökyüzünde ilerlemesi

Sokakta yürüyen vatandaşlar

ANTALYA - Antalya'da hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'nın sahil kesimlerinde birçok kişi deniz kenarına giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 17,5 derece ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Bazı kent sakinleri ve turistler kumsalda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş ve spor yaptı. Çok sayıda kişi de sahilde balık tuttu.

Deniz kenarındaki parklar ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı.

Sahillerde güneşli hava yoğunluğu

Sahillerde güneşli hava yoğunluğu

Sahillerde güneşli hava yoğunluğu

AA / Oktay Özden - Güncel

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haberler

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