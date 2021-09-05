Sahillerde eğitim-öğretim yılı öncesi doluluk
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Sahillerde eğitim-öğretim yılı öncesi doluluk

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Sahillerde eğitim-öğretim yılı öncesi doluluk Okulların açılmasına bir gün kala tatil beldeleri ve sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Sahillerde eğitim-öğretim yılı öncesi doluluk

Okulların açılmasına bir gün kala tatil beldeleri ve sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

MUĞLA - Eylül ayının ilk haftasında sahillerde yazdan kalma günler devam ediyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir gün kala Ula'nın Akyaka sahilinde doluluk oranı yaz aylarını aratmıyor.

Sakin Kent unvanlı Akyaka mahallesine günübirlik İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak illerinin yanında Muğlalı vatandaşlar akın ediyor. Yaz aylarının son günlerinin yaşanmasına rağmen hava sıcaklığı 35 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24-25 derece seyrediyor.

Günübirlik tatil için Akyaka Mahallesine gelen yerli tatilciler, hem yaz aylarının son yakıcı güneşinin, hem de yüzmenin tadını çıkardılar. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanırken, havaların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda Ekim ayı ortalarına kadar Akyaka'da deniz mevsiminin devam etmesi bekleniyor.

Sahillerde eğitim-öğretim yılı öncesi doluluk
Sahillerde eğitim-öğretim yılı öncesi doluluk
Sahillerde eğitim-öğretim yılı öncesi doluluk
Sahillerde eğitim-öğretim yılı öncesi doluluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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