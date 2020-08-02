Sahillerde bayram tatili yoğunluğu
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Sahillerde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

02.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:35

Tekirdağ sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte, yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Altınova, Kumbağ, Sultanköy, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarına gelen turistler, denizin keyfini çıkardı.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyduğu görüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın son yıllarda tatilciler tarafından sıkça tercih edildiğini ve bayram nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sahillerde bayram tatili yoğunluğu

Kaynak: AA

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