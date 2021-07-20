Sahillerde 203 kişi KOSKEM'le hayata tutundu
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Sahillerde 203 kişi KOSKEM'le hayata tutundu

Sahillerde 203 kişi KOSKEM'le hayata tutundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli sahillerinde serinlemek ve hoşça vakit geçirmek isterken akıntıya kapılan 203 kişi, KOSKEM ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli sahillerinde serinlemek ve hoşça vakit geçirmek isterken akıntıya kapılan 203 kişi, KOSKEM ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunda yine görev başında. Cankurtaranlar, Kandıra ve Marmara'da serinlemek için denize giren vatandaşların can güvenliğini önlemede haftanın 7 günü hizmet veriyor. Sahillerde göreve başlayan cankurtaranlar, sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları dahil olmak üzere 11 sahilde, haftanın 7 günü sabah 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. KOSKEM ekipleri, 12 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında serinlemek isteyen 203 kişiyi hayata döndürdü. Aynı günlerde 57 kişiye ambulans birimince sağlık hizmetleri verilirken, KOSKEM yaz döneminde şimdiye kadar 585 kişiyi kurtarmış oldu. Kocaeli sahillerinde görev yapan 94 personel, 2020 yılında da 1870 kişiyi hayata döndürmüştü. - KOCAELİ

Sahillerde 203 kişi KOSKEM'le hayata tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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