SAHİLLER YERLİ HALK VE TURİSTLERE KALDI

19.08.2019 16:08

Turizmin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinden sonra sahillerdeki yoğunluk azaldı. Sahillerde yerli halk ve yabancı turistler yüzdü.

Kurban Bayramı tatilinde turizmin gözde merkezlerinden Antalya'ya 700 bin ziyaretçi geldi. Oteller yüzde 100 oranında doldu. Kurban Bayramı'nda gelen yerli turist sayısıyla turizmcilerin yüzü güldü. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler memleketlerinin yolunu tutarken, sahiller de yerli halka ve yabancı tatilcilere kaldı.

Torunlarıyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen 67 yaşındaki Ayşe Bacak, güneşin ve denizin tadını çıkardıklarını söyledi. Kurban Bayramı'nda sahillerin çok kalabalık olduğunu belirten Bacak, Konyaaltı Sahili'nin yine de dolu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA