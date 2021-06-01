Sahiller Ukraynalılara kaldı

Sahiller Ukraynalılara kaldı 28 Nisan'da Türkiye'ye uçuşları açan Ukrayna'dan Muğla'ya gelen turistler deniz, kum ve güneşin yanında tekne turlarına da büyük rağbet gösteriyor.

Sahiller Ukraynalılara kaldı

28 Nisan'da Türkiye'ye uçuşları açan Ukrayna'dan Muğla'ya gelen turistler deniz, kum ve güneşin yanında tekne turlarına da büyük rağbet gösteriyor.

MUĞLA - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da sahiller Ukraynalı turistlere kaldı. 28 Nisan'da Türkiye'ye uçuş engelini kaldıran Ukrayna'dan gelen turistlerin en fazla tercih ettikleri bölge Muğla oldu.

Dalaman ve Milas-Borum Havalimanlarından Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fetiye gibi önemli turistik bölgelerine gelen Ukraynalı turistler deniz, kum ve güneşin yanı sıra, her gün Gökova Körfezinde bulunan ve Kleopatra Adası olarak da bilinen Sedir Adası turlarına katılıyor.

Sakin kent Akyaka'ya otobüs ile gelen Ukraynalı turistler, burada teknelere binmeden önce görevliler tarafından ateşleri ölçülerek teknelere biniyorlar. Sedir adası turuna katılan Ukraynalı turistler yaklaşık 45 dakikalık tekne yolculuğunun ardından Sedir Adası'na ulaşıyor. Kleopatra Adası olarak da bilinen Sedir Adası'nın koruma altındaki kumlarında denize giren Ukraynalı turistler dönüşte Lacivert koy ve sualtı mağarasında yüzme imkanı buluyor.

"Pandemi tatilimizi engellemiyor"

"Yerel kuralları biliyoruz ve bu kurallara adapte olmaya çalışıyoruz. Ama bu bizim iyi bir tatil geçirmemizi engellemiyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bu kadar güzel yerlerde bu kadar güzel insanlarla birlikte olmaktan mutluyum. Çok teşekkür ediyorum ve minnettarım" dedi.

"Pandemi tedbirleri çok iyi"

"Türkiye'ye daha önce de geldim. Marmaris'e ilk defa tatil için geldim. Pandemi döneminde gayet kendimi daha rahat hissediyorum ve güvenilir buluyorum. Bu dönemde tatile geldiğim için mutluyum. Pandemi tedbirleri çok iyi. Her şey dikkatle takip ediliyor. Bizi rahatsız eden sadece Türklerin kısıtlamaya maruz kalması bizim de serbest olmamız. Biz serbestçe dolaşabiliyorken, Türklerin kısıtlamada olması nedeniyle serbestçe dolaşmaktan utanıyoruz" dedi.

"Muğla'da olmaktan mutluyum"

"Marmaris güzel bir şehir. Pandemi nedeniyle belli kısıtlamalar var ama yine de çok mutluyuz. Pandemi nedeniyle saat kısıtlaması var. Mağazalar gece de açık olabilirdi ama yine de burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Turist rehberi; "Misafirlerimiz çok memnunlar. Daha az kişi var ve onlar çok rahat dolaşıyorlar. Deniz turizmi deyince bu kalabalık ile tadı çıkıyor. Gelen turistlerin hepsinin isteği ve beklentisi mümkün olduğu kadar kalabalık olsun. Herkes tatil yapabilsin. Bizim bölgemiz gayet rahat ve şartlarımız uygun. Gereken önlemler ve denetimler yapılıyor. Biz de müşterilerimize en iyi şekilde elimizden geldiğince onların iyi tatil yapabilmeleri ve rahat etmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun