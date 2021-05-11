Sahiller onlara emanet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü tarafından Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerindeki yaza hazırlık çalışmalarında toplam 85 personel 48 oluşabilecek olumsuzlukların yaşanmaması için görev başında olacaklar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü tarafından Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerindeki yaza hazırlık çalışmalarında toplam 85 personel 48 oluşabilecek olumsuzlukların yaşanmaması için görev başında olacaklar.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapacak cankurtaran ekipleri için yaza hazırlık çalışmaları devam ediyor. Her sene vatandaşların güvenliğini sağlamak adına büyük bir özveri ile çalışan cankurtaran ekipleri, bu yıl da 53 kilometrelik sahil hattının güveliğinden sorumlu olacaklar.

İtfaiye Dairesinden yapılan açıklamada, "Şehrimizin 3 önemli sahil kesiminde vatandaşlarımızın herhangi bir aksilik yaşamamaları adına cankurtaran ekiplerimiz bu sene de büyük bir özveri ile çalışacaklar. Mevcut durumda olan personelimizi ve kule sayımızı yükseltiyoruz. 37 tane olan kulemizi 48'e, 61 olan personel sayımızı da 85'e yükselterek yaşanabilecek her olumsuzluğu en aza indirmeye gayret göstereceğiz. Kocaali'de bulunan kadınlar plajımız için 3 personelimiz görevde olacak. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 53 kilometrelik sahil hattımız da cankurtaran ekiplerimiz göreve başlayacaklar" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı