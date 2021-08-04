Sahiller Mudanya Belediyesi'ne emanet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahiller Mudanya Belediyesi'ne emanet

Sahiller Mudanya Belediyesi'ne emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mudanya Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte yoğun olarak kullanılan sahil ve plajlarda temizlik ve cankurtaran hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte yoğun olarak kullanılan sahil ve plajlarda temizlik ve cankurtaran hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Güzelyalı ve Mudanya sahilleri dışında kalan bölgelerdeki hizmet yetkisinin Mudanya Belediyesi'ne geçmesinin ardından çalışmalarına hız veren Mudanya Belediyesi, temizlik ve cankurtaran hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri, hafta içi ve hafta sonu Altıntaş Mahallesi ile Mesudiye Mahallesi arasında görev yapıyor.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Sorumluluk alanımızda bulunan plaj ve kıyılarımızın temizliğini belirlediğimiz program dahilinde özveriyle gerçekleştiriyoruz. Eksik olan yerlere yeni konteyner ve çöp kovalarımızı yerleştiriyoruz. Yaz mevsiminde özellikle hafta sonu ilçemize günü birlik olarak gelen misafirlerimizden sahillerimizi ve plajlarımızı temiz bırakmalarını istiyoruz. Temizlemek bizden, temiz tutmak sizden" dedi.

Arama kurtarma ekibine de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Türkyılmaz, sezonun sona erdiği ağustos ayının sonuna kadar cankurtaran hizmetinin süreceğini ifade ederek, şimdiye kadar 11 olaya müdahale edildiğinin altını çizdi. - BURSA

Sahiller Mudanya Belediyesi'ne emanet
Sahiller Mudanya Belediyesi'ne emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Haluk Levent Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Eda Erdem Rıza Kayaalp Meliha İsmailoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahiller Mudanya Belediyesi'ne emanet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:57:02. #1.15#

title