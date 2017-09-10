Sahiller Hafta Sonu Dolup Taştı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezilerinden Kuşadası ve Didim sahillerde, hafta sonu yoğunluk yaşandı.



Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Kuşadası ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarına akın etti.



Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin ardından sahillerdeki yoğunluğun devam ettiğini söyledi.



İlbahar, şu anda otellerdeki doluluk oranının yaklaşık yüzde 80 olduğunu belirterek, "İlçede bayramın ardıdan da azımsanmayacak derecede bir kalabalık söz konusu. Okulların açılmasına bir hafta kala son günleri en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yerli turistler, yoğun ilgi gösterdi." dedi.



Didim ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşandı.



İlçenin en önemli sahillerden Altınkum, denize girmek isteyenlerin akınına uğradı.



Hafta sonu teknelerle koylara düzenlenen turlar da ilgi gördü.