Sahiller gibi kiraz bahçelerinde de mavi bayrak dönemi başlıyor Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yaklaşan kiraz hasadı öncesi il genelinde 16 kiraz üreticisinin ağacından numune alındığı söyleyerek, "Analiz sonuçlarına göre temiz çıkan ürünlerin bahçelerine logolu mavi bayrak asılarak, ürün kasalarına da logolu etiketler yapıştırılacak" dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yaklaşan kiraz hasadı öncesi il genelinde 16 kiraz üreticisinin ağacından numune alındığı söyleyerek, "Analiz sonuçlarına göre temiz çıkan ürünlerin bahçelerine logolu mavi bayrak asılarak, ürün kasalarına da logolu etiketler yapıştırılacak" dedi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilinçli üretim ve bitki koruma çalışmaları hedefi doğrultusunda hazırlanan EKÜY Projesi'nde üreticilerin teknik talimatlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleri, kendi bahçesindeki hastalık, zararlı yabancı otları ve doğal düşmanları tanımaları ve mücadele yollarını öğrenmeleri için yapılan bilgilendirme çalışmaları, üretim sezonu boyunca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde yetiştirilen taze meyve ve sebzelerde entegre ve kontrollü üretimin yaygınlaştırılması, tarladan sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması, ihracat ve iç tüketimde kalıntı sorununun yaşanmaması amacıyla yürütülmekte olan Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projeleri kapsamında bulunan ürünlerden hasat öncesi dönemde numuneler alınarak pestisit analizleri yapılmaktadır" dedi.

16 kiraz üreticisinden hasat öncesi numune alındı

İl Müdürü Yoldaş, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 16 kiraz üreticisinin bahçelerinden numune alındığı anlatarak, "2020 yılı EKÜY numune alma programına göre Gölpazarı ve köylerinde faaliyet gösteren 16 çiftçimizden kiraz numunesi alınarak, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilecektir. Analiz sonuçlarına göre temiz çıkan ürünlerin bahçelerine logolu mavi bayrak asılarak ürün kasalarına da logolu etiketler yapıştırılacak. Bu kapsamda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik Personeli Sorumlu Mühendisler tarafından bahçeler gezilerek kontrolleri yapılmaktadır.Kalıntı sorunu olmaması için kirazlarda ben düşme dönemine gelen meyvelerde kiraz sineği zararlısına karşı bakanlığımızın onayladığı kiraza ruhsatlı BKÜ veri tabanında yer alan etken maddeler kullanılmalıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA