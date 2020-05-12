Sahiller doldu taştı, sosyal mesafe kuralı unutuldu Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan ve binlerce canın yok olmasına neden olan korona virüs salgını devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü sosyal hayatın başlayacağını açıklayarak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun davranması gerektiğini söyleyerek...

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan ve binlerce canın yok olmasına neden olan korona virüs salgını devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü sosyal hayatın başlayacağını açıklayarak vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun davranması gerektiğini söyleyerek herkesin dışarıda maske takması gerektiğini ifade etti.

İstanbullu sahillere akın etti

Kontrollü sosyal hayatın başladığı 11 Mayıs Pazartesi günü akşamı megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşurken gece saatlerinde sahiller doldu taştı. Sahillerde yürüyüşün yasak olduğu günlerde kontrollü sosyal hayatın başladığını ifade eden vatandaşlar sahillere akın etti. Bostancı ve Maltepe sahilinde vatandaşların toplu şekilde yürüyüş yaptıkları, banklarda ve yeşil alanlarda oturdukları gözlemlenirken parklarda görevli olan özel güvenlik personeli vatandaşlara yasağı hatırlatarak sahil kesiminin boşaltılmasını istedi. Güvenlik görevlilerinin uyarılarını bazı vatandaşlar dikkate alırken bazı vatandaşlar yürüyüşlerine ve sohbetlerine devam etti. Bir çok vatandaşın da maske takmadığı gözlemlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA