Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi
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Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi

- Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi Sağlık Bakanı uyardı ancak Mudanya sahilinde eğlence hız kesmedi, mesafe ve maske unutuldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs artışı gösteren illeri her akşam açıklayıp ikazlarını sürdürürken, Bursa'da polis ve...

06.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:59

- Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi

Sağlık Bakanı uyardı ancak Mudanya sahilinde eğlence hız kesmedi, mesafe ve maske unutuldu

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs artışı gösteren illeri her akşam açıklayıp ikazlarını sürdürürken, Bursa'da polis ve bekçilerin tedbirlerine rağmen sahillerdeki vurdumduymazlık sürüyor. Dün gece Mudanya ilçesi sahilinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, sokak ortasında müzik eşliğinde göbek atarak mesafe ve maskeyi hiçe saydılar.

Türkiye ve dünya genelinde (covid-19) sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve sokağa çıkmak bir süre önce yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe maske kuralına ve sokağa çıkma yasağına uyulması açıklandı. Bursa'da yasak bittikten sonra sokağa çıkan vatandaşlar ne sosyal mesafeye uydular, ne de maske kullandılar. Kurallara ve ikazlara riayet etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde roman havası oynayarak, kafelerde ve kıraathanelerde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan saatlerce vakit geçirdi.

Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi

Kaynak: İHA

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