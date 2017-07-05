Sahilin Taşı Tablo Oldu

ANTALYA'da 37 yaşındaki Rabia Alagöz, Konyaaltı sahili ve dere kenarlarından topladığı çakıl taşlarıyla öğrencilerine mozaik yapımını öğretiyor.



Antalya'da 10 yıldır mozaik sanatıyla uğraşan Rabia Alagöz, meslek kurslarında öğrencilerine atık malzemelerden mozaik yapmayı öğretiyor. Rabia öğretmenin mozaikte en çok kullandığı malzeme ise Konyaaltı sahilinden. Sahildeki çakılları tek tek toplayan Alagöz, renklerine göre ayırdıktan sonra mozaik sanatında kullanıyor. Genellikle geri dönüşüm malzemelerinden mozaik yapmaya çalıştığını belirten Alagöz, çakıl taşlarını Konyaaltı sahilinden ve dere kenarlarından topladığını anlattı. Tatile gittiği yerlerin sahillerinden, dere kenarlarından sürekli taşlara baktığını kaydeden Rabia Alagöz, Fethiye Ölüdeniz'de beyaz taşların Karadeniz'de ise siyah taşların yoğunlukta olduğu örneğini verdi.



'GÖZÜMÜZ SÜREKLİ YERLERDE'



Kendisinin ve öğrencilerinin gittiği yerlerde sürekli taşlara baktığını dile getiren Alagöz, şöyle konuştu:



"Çakıl taşları için gözlerimiz sürekli yerlerde. Kum birikintileri genelde tek renk oluyor, acaba bunu mozaikte kullanabilir miyim diye gözüm takılıyor. Vitray camdan ve mermer parçalarının yanı sıra dalgaların çıkardığı atık maddelerden da mozaik yaptık. Ortalama bir eseri 6 ayda tamamlıyoruz. Bulduğumuz taşları rengine göre tek tek ayırıyoruz. Resimlerde genelde hiç boya kullanmayız. Zeytin ve iğde çekirdeği, urgan, çakıl taşları ile her türlü resmi mozaiğe çevirebiliriz." - Antalya