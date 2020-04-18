Sahili boş görünce yasağı hiçe sayıp denize girdiler
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Bodrum

Sahili boş görünce yasağı hiçe sayıp denize girdiler

Sahili boş görünce yasağı hiçe sayıp denize girdiler Sokağa çıkma kısıtlamasına Bodrum büyük ölçüde uyarken sahile inen gençler ise yasağa aldırmadan denize girerek boş sahilin tadını çıkardı.

18.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:19
Sahili boş görünce yasağı hiçe sayıp denize girdiler

Sahili boş görünce yasağı hiçe sayıp denize girdiler

MUĞLA - Sokağa çıkma kısıtlamasına Bodrum büyük ölçüde uyarken sahile inen gençler ise yasağa aldırmadan denize girerek boş sahilin tadını çıkardı.

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahiller ve sokaklar bom boş kaldı. Kumbahçe, paşatarlası, gümbet sahilleri sessizliğini korudu. Bitez sahilinde ise 2 gencin denize girdiği görüldü. Sıcak havadan bunalıp denize giren gençler boş sahilin tadını doyasıya çıkardı. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı Bodrum'da mavi sulara kendilerini bırakan gençler yüzme yarışı yapmayı da ihmal etmedi.

Denize giren gençler Korona virüsünden dolayı dışarı çıkamadıklarını belirterek "deniz boş bırakmadık, 15 dakikalığına denize girdik. Sahil bomboş, sahili ilk kez bu sesiz görünce dayanamayıp denize girdik" ifadelerini kullandılar.

Sahili boş görünce yasağı hiçe sayıp denize girdiler

Kaynak: İHA

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