SAHİLE ZORUNLU İNİŞ YAPAN AZERBAYCAN ASKERİ HELİKOPTERİ PARÇA BEKLİYOR
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SAHİLE ZORUNLU İNİŞ YAPAN AZERBAYCAN ASKERİ HELİKOPTERİ PARÇA BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, teknik arızası giderildikten sonra havalanıp, bölgedeki sahile ikinci kez acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi askeri helikopterin, bekleyişi sürüyor.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde, teknik arızası giderildikten sonra havalanıp, bölgedeki sahile ikinci kez acil iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-17 tipi askeri helikopterin, bekleyişi sürüyor. Mürettebatının ilçede konakladığı helikopterin onarımı için parça bekleniyor.

Azerbaycan Hava Kuvvetler'ine ait, içinde 6 personelin bulunduğu Mİ-17 tipi helikopter, önceki gün saat 19.00 sıralarında motor arızasıyla nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkisine zorunlu iniş yaptı. Amasya'nın Merzifon Hava Üssü'ne gittiği belirtilen helikopterin personeli, Valilik tarafından ilçede misafir edildi. Mürettebat, dün sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Kumsaldan kalkış yapan helikopter, 50 metre mesafedeki Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki cebe alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dubarla çevirdiği alana araç ve yaya girişe izin vermedi.

İKİNCİ KEZ ACİL İNİŞ YAPTI

Uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu motor arızası giderilip, son kontrolleri yapılan askeri helikopter, dün akşam saatlerinde 6 mürettebatıyla havalandı. Ancak helikopter, bir süre ilçe semalarında dolaşıp, 5 dakika sonra sahildeki kumsala yeniden acil iniş yaptı.

İlçe sahilindeki kumsal alanda bekleyişi süren ve mürettebatının ilçede konakladığı helikopterin, onarımı için parça ve mühendis ekip beklendiği belirtildi.

Öte yandan bölgede jandarma ekipleri de, gün boyu helikopterin bulunduğu alanda güvenlik önlemlerini artırarak, nöbet tuttu, kumsal alana girişe izin vermedi.

SAHİLE ZORUNLU İNİŞ YAPAN AZERBAYCAN ASKERİ HELİKOPTERİ PARÇA BEKLİYOR
SAHİLE ZORUNLU İNİŞ YAPAN AZERBAYCAN ASKERİ HELİKOPTERİ PARÇA BEKLİYOR
SAHİLE ZORUNLU İNİŞ YAPAN AZERBAYCAN ASKERİ HELİKOPTERİ PARÇA BEKLİYOR
SAHİLE ZORUNLU İNİŞ YAPAN AZERBAYCAN ASKERİ HELİKOPTERİ PARÇA BEKLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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