Sahile Vuran Odunları Topladılar

SAKARYA'da, hafta sonu etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle nehrin denize taşıdığı odun parçaları Karasu sahillerine vurdu. Çok sayıda kişi sahile gelerek odunları topladı.



Karasu ve çevresinde hafta sonu sağanak yağış etkili oldu. Sakarya Nehri'nin denize taşıdığı odunlar, Karasu Yenimahalle plajını odun deposuna çevirdi. Yenimahalle Plajı ile liman arasındaki alan odunlarla dolarken, sahile gelenler odunları topladı. Çok sayıda kişi odunları sobalarında yakmak için el arabalarına yükleyerek götürdü.



- Sakarya