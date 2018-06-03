Sahile Vuran Balinaya Otopsi Yapıldı, Midesinden 80 Plastik Poşet Çıktı

Sahile Vuran Balinaya Otopsi Yapıldı, Midesinden 80 Plastik Poşet Çıktı

Tayland'da sahile vuran balinanın midesinden, yaklaşık 40 kilogram ağırlığında 80 adet poşet çıktı.

Sahile Vuran Balinaya Otopsi Yapıldı, Midesinden 80 Plastik Poşet Çıktı

Tayland sahiline vuran balinanın yaklaşık 80 adet plastik torba yedikten sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Devasa poşetlerin tekinin yaklaşık yarım kilo olduğu belirtildi.

OTOPSİ YAPILDI

Küçük erkek pilot balinası deniz kurtarma ekipleri tarafından bulunduğunda kusmaya çalışıyordu. Balina öldükten sonra gerçekleştirilen otopsi sonucunu açıklayan Tayland Deniz ve Kıyı Kaynakları Departmanı, hayvanın midesinden 80 tane plastik poşet bulunduğunu tespit etti.

YEMEK YEMESİNİ ENGELLEMİŞ

Uzmanlar plastik poşetlerin balinanın herhangi bir besleyici yiyecek yemesini imkansız hale getirdiğini belirtti.

Deniz biyoloğu olan Thon Thamrongnawasawat, "Midenizde 80 plastik torba varsa, ölürsünüz" derken her yıl bölgede 300 deniz hayvanının denize atılan plastik ürünleri yuttuğu için hayatını kaybettiğini açıkladı.





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