Sahile Vuran Balinaya Otopsi Yapıldı, Midesinden 80 Plastik Poşet Çıktı
Tayland'da sahile vuran balinanın midesinden, yaklaşık 40 kilogram ağırlığında 80 adet poşet çıktı.
Tayland sahiline vuran balinanın yaklaşık 80 adet plastik torba yedikten sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Devasa poşetlerin tekinin yaklaşık yarım kilo olduğu belirtildi.
OTOPSİ YAPILDI
Küçük erkek pilot balinası deniz kurtarma ekipleri tarafından bulunduğunda kusmaya çalışıyordu. Balina öldükten sonra gerçekleştirilen otopsi sonucunu açıklayan Tayland Deniz ve Kıyı Kaynakları Departmanı, hayvanın midesinden 80 tane plastik poşet bulunduğunu tespit etti.
YEMEK YEMESİNİ ENGELLEMİŞ
Uzmanlar plastik poşetlerin balinanın herhangi bir besleyici yiyecek yemesini imkansız hale getirdiğini belirtti.
Deniz biyoloğu olan Thon Thamrongnawasawat, "Midenizde 80 plastik torba varsa, ölürsünüz" derken her yıl bölgede 300 deniz hayvanının denize atılan plastik ürünleri yuttuğu için hayatını kaybettiğini açıkladı.
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biz buyuz işte ne dünyada yasamayı nede nimetlerinden faydalanmayı haketmiyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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bütün VAROŞ lar burda. . boş laflarCevap Yaz Yayından Kaldır
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olayın vahameti gerçekten şok edici,insanoğlu bu kadar bilinçsiz nasıl olabiliyor,insanlıgı kurtaracak bir kurtarıcıya,acilen ihtiyaç vardır.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BALİNA pis boğaz sa biz ne yapalım ne bulmuşsa yemiş. . . Ramazan ayında oruç tutsa böyle olmaz dıCevap Yaz 1 12 Yayından KaldırCC: takma beyin zirzop1 Yayından Kaldır