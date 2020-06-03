Sahile mermer tozu ve kireç taşını sererken yakalandılar Sahile mermer tozu ve kireç taşını sererken yakalandılar Sahillere beyaz kum operasyonu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahilleri mermer tozu ve kireç taşı ile Maldivlerin beyaz sahillerine çevirmeye çalışanlarla mücadele başladı.

Sahile mermer tozu ve kireç taşını sererken yakalandılar

Sahillere beyaz kum operasyonu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahilleri mermer tozu ve kireç taşı ile Maldivlerin beyaz sahillerine çevirmeye çalışanlarla mücadele başladı.

Bodrum'un en güzel koylarında bulunan bazı oteller koylarına beyaz kum adı altında mermer tozu ve kireç taşı ile beyaz görünüm vermeye başladı. Bodrum Belediyesi ekipleri ise ihbarları değerlendirerek sahillerine beyaz kum seren otellere savaş açtı. Yalıkavak da bir otele baskın yapan Bodrum Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 3345 bin lira para cezası kesilerek kumların toplanması istenmişti. Gündoğan'daki otelin kumlarının mermer tozu olduğu iddiasıyla bölgeye giden ekipler kumdan örnekler alıp analize gönderdi.

İhbarı alan ekipler harekete geçti

Bugün ise Bodrum'un en güzle koylarından biri olan Bardakçı koyunda da bir otelin beyaz kum serildiği ihbarını alan ekipler harekete geçerek otele baskın yaptı. Serilmeye başlanan kum hakkında işlem başlatan Bodrum Belediyesi ekipleri kumdan örnek aldı. Sahile kumu seren otel hakkında tutanak tutan ekipler kum örneklerini analize gönderdi. Kullandıkları kumun Kalsit kumu olduğu ifade edildi. Kumun içerisinde kireç tozundan, mermer tozuna, tebeşirden birçok maddenin olduğu öğrenildi. Tam kumu sererken baskın yapan ekipler kumun serilmesini durdurdu.

Kaynak: İHA