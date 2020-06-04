Sahile kuvars tozu serilmesine tepki: Kimsenin doğayı katletmeye hakkı yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahile kuvars tozu serilmesine tepki: Kimsenin doğayı katletmeye hakkı yok

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu.

Sahile kuvars tozu serilmesine tepki: Kimsenin doğayı katletmeye hakkı yok
04.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:24

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı  otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu. Bölgede yaşayan Yasemin Akman, "Kimsenin doğayı bu şekilde katletmeye hakkı yoktur" dedi. Aysel Çamdibi ise, "Burayı da kirletmeye başladılar" diye konuştu.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesiti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı.

'BU DOĞAYI KATLETMEKTİR'Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Yasemin Akman, yere serilen kumların kalıntısını göstererek bunların parlak ve bembeyaz görüntüsünün ne denli yapay olduğuna dikkat çekti. Çuvalların taşınmasını gördüğünü söyleyen Akman, "Sabah saat 08.00'den gece 01.00'lere kadar TIR'lar dolusu beyaz çuvallar geldi. Daha sonra bunların toz olduğunu öğrendik. Görebildiğim kadarıyla 4-6 TIR geldi ve bu yol olduğu gibi doldu. Daha sonra öğrendiğimize göre bu kumlar kimyasal maddeymiş ve sahile döküyorlarmış. Birtakım duyarlı komşularımız derhal aşağı indi zabıta çağırdı ve gece 01.00'de bu işlem durduruldu, fakat iki gün sonra tekrar devam etti. Maalesef ki denizin içine kepçe girdi. Denizin dibini kazdılar. Çok üzücü bir durum. Ben kahroldum. Orada balıklar var. Bu doğayı katletmektir. Kimsenin doğayı bu şekilde katletmeye hakkı yoktur. Ben beyaz kumda denize gireceğim diye balıkları doğayı katledemem. 15 gün önce inanılmaz büyük bloklar, iş makineleri geldi. O dönemde sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Gürültü yokken biz kuş sesleri duyardık. Daha sonra bloklar sahile taşındı. Daha sonra anladık ki denize bariyer koymuşlar. Bu şaşkınlık verici bir durum" dedi.'ASLINDA 3 YILDIR YAPILIYOR'

Tozların döküldüğü bölgede yaşayan vatandaşlardan Aysel Çamdibi ise, "Ben 5 yıldır burada oturuyorum. Bir süre önce buraya taş blokların taşındığını gördüm. Son 3 yıldır her sene buraya o beyaz kumlardan taşınıyor. Biz bunun bu kadar zararlı olduğunu bilmiyorduk. Bu sene daha fazla TIR'ların geldiğini gördük. Gece çalışmaları da arttı. Taşla kaplamalar, etrafı set yapmalar arttı. Kuvars tozu ve kimyasal olduğunu daha sonradan öğrendik. Balıkları ve denizi mahvediyorlar. Çoğalması bizim dikkatimizi çekti. Duyarlı vatandaşlar olarak zabıtayı aradık. Durduruldu ancak tekrar başlandı ve daha sonra yine durduruldu. Çok güzel bir sahilimiz var. Hayatımızın bütün alanında kimyasal zaten var. Bari en azından temiz bir şekilde denize girelim. Artık her şey bitti, burayı da kirletmeye başladılar" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak
Bakan Koca'nın 'Kullanmaya devam edeceğiz' dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ali Babacan Murat Kurum Ahmet Tekdal Berat Albayrak
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Otomobil Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Sahile kuvars tozu serilmesine tepki: Kimsenin doğayı katletmeye hakkı yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 13:23:59. #1.15#
title