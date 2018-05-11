Kastamonu'da Sahile Ayakları Bağlanmış İnek Ölüsü Vurdu

Kastamonu'da Sahile Ayakları Bağlanmış İnek Ölüsü Vurdu

Kastamonu'nun Kayran Köyü mevkiinde ayakları bağlı şekilde telef olmuş inek ölüsü sahile vurdu. Bu durumu gören vatandaş üzüntüsünü dile getirdi.

Kastamonu'da Sahile Ayakları Bağlanmış İnek Ölüsü Vurdu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahile ayakları bağlı şekilde telef olmuş inek ölüsü vurdu.

AYAKLARINI BAĞLAMIŞLAR

Edinilen bilgiye göre, Cide'de Kayran Köyü Mevkiinde ayakları bağlı şekilde telef olmuş inek ölüsü sahile vurdu. Köpeklerin parçalamaya çalıştığı inek ölüsünü çevredeki vatandaşlar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine inek ölüsü üzerinde inceleme başlatıldı ve ekiplerce sahilden inek ölüsü kaldırıldı.

KÖPEKLER PARÇALADI

Köpeklerin parçalamaya başladığı hayvan leşini gören Ramazan Arslan, "İlk gördüğümde bir şey anlayamadım. Köpekler etrafında idi. Yanına yaklaştığımda inanamadım. Ayaklarından bağlı bir inek, denize atılmış ya da tacirin elinden kaçarak denize diye düşündüm. Ne olursa olsun hiçbir canlı böyle bir ölümü hak etmiyor" dedi

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