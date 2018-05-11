Kastamonu'da Sahile Ayakları Bağlanmış İnek Ölüsü Vurdu
Kastamonu'nun Kayran Köyü mevkiinde ayakları bağlı şekilde telef olmuş inek ölüsü sahile vurdu. Bu durumu gören vatandaş üzüntüsünü dile getirdi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahile ayakları bağlı şekilde telef olmuş inek ölüsü vurdu.
AYAKLARINI BAĞLAMIŞLAR
Edinilen bilgiye göre, Cide'de Kayran Köyü Mevkiinde ayakları bağlı şekilde telef olmuş inek ölüsü sahile vurdu. Köpeklerin parçalamaya çalıştığı inek ölüsünü çevredeki vatandaşlar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine inek ölüsü üzerinde inceleme başlatıldı ve ekiplerce sahilden inek ölüsü kaldırıldı.
KÖPEKLER PARÇALADI
Köpeklerin parçalamaya başladığı hayvan leşini gören Ramazan Arslan, "İlk gördüğümde bir şey anlayamadım. Köpekler etrafında idi. Yanına yaklaştığımda inanamadım. Ayaklarından bağlı bir inek, denize atılmış ya da tacirin elinden kaçarak denize diye düşündüm. Ne olursa olsun hiçbir canlı böyle bir ölümü hak etmiyor" dedi
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dua edelimde kıyma yapıp yedirmesinler bize o hayvanıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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çok yazık ne hale geldik hiçbir canlı bu şekil ölümü haketmiyorCevap Yaz 5 2 Yayından KaldırBABA VANGA: kıyma yapıp köfte yaparak hakesdiediyorlarYayından Kaldır
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biz at yiyelim, millet ineği boğsun :(Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bunu Yapan kişi veya kişiler hakkında en ağır ceza verilsin. Oda bir canlı çok yazık geldiğimiz noktaya bakın yazıklar olsun.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır