Sahile giren iş makinesi caretta carettalar için hendek kazdı Sahile giren iş makinesi caretta carettalar için hendek kazdı İnsanların bulunduğu alanla Caretta'ların yuvalama alanları kazılan hendekle ve çekilen şeritlerle ayrıldı Manavgat Belediyesi'nden caretta yuvalarına hendekli koruma Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Boğaz sahilinde 16...

Sahile giren iş makinesi caretta carettalar için hendek kazdı

İnsanların bulunduğu alanla Caretta'ların yuvalama alanları kazılan hendekle ve çekilen şeritlerle ayrıldı

Manavgat Belediyesi'nden caretta yuvalarına hendekli koruma

ANTALYA - Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Boğaz sahilinde 16 noktada işaret ve tabelalarla koruma altına alınan caretta caretta üreme alanlarının bilinçsiz vatandaşlarca tahrip edilmesi üzerine harekete geçti. Başkanı Şükrü Sözen, tabelalı önlemleri artırırken, kazdırdığı hendekler ve bariyerlerle, sahili motorlu araç giriş ve çıkışlarına kapattı.

Manavgat Belediyesi, nesli tükenmek üzere olan caretta caretta kaplumbağalarının Sorgun Boğaz sahilindeki 16 noktadaki üreme alanlarını, yerleştirdikleri uyarı tabelaları, şeritler ve işaretlemelerle koruma altına almıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde carettaların yumurta bıraktığı sahile, jeep ve ATV gibi arazi araçlarıyla giren bilinçsiz vatandaşlar, uyarı tabelalarıyla işaretlenen yuvalara zarar verdi. Aynı zamanda caretteların bıraktığı pek çok yumurtalar kırıldı. Başkan Sözen, verdiği talimatla, caretta kaplumbağaların üreme alanlarındaki önlemleri, daha fazla tabela, bariyer ve işaret şeritleriyle artırdı. Sözen bununla da yetinmeyip, Boğaz sahili giriş ve çıkışlarına hendek kazdırarak motorlu araç trafiğine kapattı. Sözen, resmi sosyal medya hesabından, 'Carettaları Yaşatalım' başlığıyla yaptığı paylaşımından şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat Belediyesi olarak Boğaz Mevki'nde Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanları olan 16 noktada güvenlik tedbirlerimizi büyük bir titizlik içerisinde almamıza rağmen, bazı vatandaşlarımızın bilinçli ya da bilinçsiz olarak araçlarıyla girerek yuvalara zarar verdiklerini üzülerek görmekteyiz. Vatandaşlarımızdan belediyemizin şeritler ve tabelalarla işaretlediği caretta üreme alanlarındaki uyarılara dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

"Hendek kazdırarak araç trafiğine kapattık"

Sözen, 'yuvama dokunma' hashtagi ile paylaştığı ikinci sosyal medya mesajında ise, "Boğaz Mevkii'mizdeki Caretta Caretta Kaplumbağalarının üreme alanlarını korumak amacıyla hendek kazdırarak araç trafiğine kapattık. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

"Ulaşımını kısıtlama kararı aldık"

Çevreciler, caretta yumurtalarının zarar görmesinden dolayı oldukça rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, bu konuya duyarlılık gösteren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Sözen, Manavgat Belediyesi olarak bütün canlıların yaşam haklarına sahip çıktıklarını belirerek, "Sorgun Boğaz Mevkii sahil şeridi boyunca Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme ve yumurta bırakma alanına sahip çıkmak amacıyla motorlu taşıtların ulaşımını kısıtlama kararı aldık. Doğa yalnızca biz insanlara ait değil. Evrenin bütün güzelliklerini sadece insanların yaşaması ve bizlerin diğer canlıları yok sayarak doğanın nimetlerinden faydalanmasını asla kabul edemeyiz. Uyarı levhaları, bariyer ve hendekler ile koruma altına aldığımız alanlarımıza vatandaşlarımızın girmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca yine vatandaşlarımızdan alana araçların girdiğini görmeleri halinde Manavgat Belediyesi'ni aramalarını rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA