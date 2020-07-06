Sahile gelen caretta caretta, tatilcileri önce korkuttu sonra güldürdü Sahile gelen caretta caretta, tatilcileri önce korkuttu sonra güldürdü Yüzen cismin ne olduğunu anlayamayan tatilciler denizden çıkıp sahilde durumu anlamaya çalıştı Yüzen canlının caretta olduğunu anlayan tatilciler yaşadıklarına kendileri de güldü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilerek...

Sahile gelen caretta caretta, tatilcileri önce korkuttu sonra güldürdü

Yüzen cismin ne olduğunu anlayamayan tatilciler denizden çıkıp sahilde durumu anlamaya çalıştı

Yüzen canlının caretta olduğunu anlayan tatilciler yaşadıklarına kendileri de güldü

ANTALYA - Antalya'da sıcak havayı fırsat bilerek denize akın eden vatandaşlar, sahile çok yakın mesafede yüzen bir cisim görünce kası süreli panik yaşadı. Hemen denizden çıkan tatilciler, yüzen canlının caretta caretta olduğunu anlayınca rahat bin nefes aldı.

Antalya'nın Lara bölgesindeki sahilde denize vatandaşlardan bazıları denizde yüzen bir cisim gördüklerini söyleyip sudan çıkınca diğer vatandaşları da korkuttular. Sahile kadar gelen yüzen cismin ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar kısa süre sonra caretta carettanın yeniden kendini göstermesi üzerine rahat bir nefes aldılar. Antalya sahillerinin vazgeçilmez sevimli canlılarından olan Caretta Caretta'nın nın sahile 20 metre mesafedeki kısa yüzme dansını izleyen vatandaşlar, korkutmamak için Caretta Caretta gözden kaybolduktan sonra deniz keyfine devam etti.

EG-

Kaynak: İHA