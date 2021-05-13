- Sahile çıkarılan dev balina görenleri şaşkına çevirdi
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- Sahile çıkarılan dev balina görenleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | 3. Sayfa

- Sahile çıkarılan dev balina görenleri şaşkına çevirdi Mersin'de ölü olarak karaya vuran dev balina, 4 saatlik çalışmanın ardından sahile çıkarılabildi Yapılan incelemede balinanın bin tonun üzerinde olduğu ve yaklaşık 14 metre boyunda olduğu belirlendi Balığın dünyanın en büyük ikinci...

- Sahile çıkarılan dev balina görenleri şaşkına çevirdi

Mersin'de ölü olarak karaya vuran dev balina, 4 saatlik çalışmanın ardından sahile çıkarılabildi

Yapılan incelemede balinanın bin tonun üzerinde olduğu ve yaklaşık 14 metre boyunda olduğu belirlendi

Balığın dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden de olduğu kesinleşti

MERSİN - Mersin'de ölü olarak karaya vuran dev balina, 4 saatlik çalışmanın ardından sahile çıkarılabildi. Yapılan incelemede balinanın bin tonun üzerinde olduğu ve yaklaşık 14 metre boyunda olduğu belirlendi. Balığın dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden de olduğu kesinleşti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Kushimoto Sokağı karşısındaki sahile dev balina balığı vurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, balığı vinçle taşınabilecek yer olan bir sahile kadar halat ve bot yardımıyla çekti. Kepçenin de karada yardımıyla sahile çıkarılan balık, görenleri şaşkına çevirdi. 4 saatlik çalışmayla karaya çıkarılan balık üzerinde yapılan incelemede, balinanın bin tonun üzerinde olduğu ve yaklaşık 14 metre boyunda olduğu belirlendi. Balığın ayrıca dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden de olduğu kesinleşti.

Balık vinç yardımıyla kamyona yüklenerek, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine götürülerek, otopsi yapılacak.

Otopsiden sonra tam ölüm nedeni belli olacak.

Balıkla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran balığın cinsinin 'oluklu' olduğu söyleyerek, "İlk incelemelere göre boyu yaklaşık 14 metre civarında. Genç bir balık. Hatta yavru bir birey diyebiliriz. Herhagibir yaralanma izi görülmüyor. Yalnız bu tür süzerek beslenen bir tür olduğu için, mikroplastik kirliliğine bağlı olarak da hayatını kaybetmiş olabilir. Kesin ölümünü otopsiden sonra belirlemeye çalışacağız. Genel bulgularımız herhangibir ciddi bir dış yaralanma izi görünmüyor. Normalde bu türle sahillere inmiyorlar. Korona virüsten dolayı deniz taşımacılığının azalması, balıkçılık sezonunun bitmesi gibi nedenlerle daha yakın sahil bandına inebiliyorlar. Bu konuda ilk değerlendirmeleriz bu" şeklinde konuştu.

- Sahile çıkarılan dev balina görenleri şaşkına çevirdi
- Sahile çıkarılan dev balina görenleri şaşkına çevirdi
- Sahile çıkarılan dev balina görenleri şaşkına çevirdi
- Sahile çıkarılan dev balina görenleri şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurmuş halde bulundu
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurmuş halde bulundu
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