Sahilden topladığı ağaç parçalarını tarihi konakta sanat eserine dönüştürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sahilden topladığı ağaç parçalarını tarihi konakta sanat eserine dönüştürüyor

15.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:10
Sahilden topladığı ağaç parçalarını tarihi konakta sanat eserine dönüştürüyor

Antalya'da uzun yıllar turizm sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Zafer Yüzücü'nün satın aldığı asırlık konakta, sahilden topladığı ağaç parçalarından yaptığı eserler beğeni topluyor.

Antalya'da uzun yıllar turizm sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Zafer Yüzücü'nün satın aldığı asırlık konakta, sahilden topladığı ağaç parçalarından yaptığı eserler beğeni topluyor.

Emekliliğin ardından daha sakin bir hayat sürmek isteyen 60 yaşındaki Yüzücü, 6 yıl önce Kaleiçi bölgesindeki tarihi konaklardan birini satın aldı. Konakla ilgilenerek zaman geçiren Yüzücü'nün, sahilde gezerken değişik şekil ve renklerdeki ağaç parçaları dikkatini çekti.

Topladığı ağaç parçalarını değerlendirmek isteyen Yüzücü, konağın bir bölümünü atölyeye dönüştürerek, yeni hobisine zaman ayırmaya başladı.

Yüzücü, atıkları bir araya getirerek yaptığı eserleri konakta sergiliyor, bazılarını da satarak gelir elde ediyor.

"En büyük sanatçı doğa"

Zafer Yüzücü, AA muhabirine, hobi olarak başladığı geri dönüşüm sanatının hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini söyledi.

Malzemelerinin kendisini yönlendirdiği şekilde objeler ortaya çıkardığını anlatan Yüzücü, "Aslında en büyük sanatçı doğa. Doğa kendi içinde bulunan objelere sanatsal bir değer katıyor, onları kendisi şekillendiriyor. Doğada gezdiğinizde bunu gözlemleyebilirsiniz. Ben sadece bu parçaları birleştirerek figüratif eserler ortaya çıkarıyorum." diye konuştu.

Fırtına sonrası sahile çocuklar gibi koşturarak gittiğini aktaran Yüzücü, topladığı malzemeleri sınıflandırdığını kaydetti.

Başkalarının çöp olarak gördüğü şeyleri sanat eserine dönüştürünce mutlu olduğunu vurgulayan Yüzücü, geri dönüşümün öneminin giderek arttığını, bu anlamda sanatını tanıtmak ve öğretmek istediğini dile getirdi.

Yüzücü, beton yığınları arasında insanların doğadan giderek uzaklaştığını belirterek, şunları anlattı:

"Ancak doğa zamanla kendi içinde dengesini kurabiliyor. İstedim ki bu mekanı açtığımda Kaleiçi'nde gezen hem yerli hem yabancı misafirler bu sanatı görsünler, tanışasınlar ve sevsinler. Zaman zaman burada heykelleri ve ahşaplar üzerine çalışma gurupları oluşturduk. İnsanlar bu sanatla, doğayla uğraşmaktan çok hoşlandılar. Bu beni son derece mutlu etti. İnsanlara bu sanatı öğretmek, yaymak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Demet Özdemir Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahilden topladığı ağaç parçalarını tarihi konakta sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:40:18. #1.14#
title