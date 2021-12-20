Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi - Haberler
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Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildiANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde izinsiz kum aldıktan sonra jandarmanın fiziki takibine yakalanan ve 'Dur' ihtarına uymayan kamyon sürücüsü kaçarken kamyonu devirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde izinsiz kum aldıktan sonra jandarmanın fiziki takibine yakalanan ve 'Dur' ihtarına uymayan kamyon sürücüsü kaçarken kamyonu devirdi. Mendirek mevkiinde devrilen kamyona kum yüklediği belirlenen iş makinesi de jandarma ekipleri tarafından olay yerinde ele geçirildi.

Kamyon ve iş makinesine trafik açısından eksiklerinden dolayı 3 bin 600 TL ceza uygulanırken, gözaltına alınan kamyon şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazıldığı, izinsiz kum alınması hususunda gerekli yaptırımların müdürlük tarafından yapılacağı bildirildi.

Olay Manavgat ilçesi Kum mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre izinsiz kum alarak doğayı tahrip etme olaylarının faillerini yakalamak için çalışma yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, dün gece fiziki takip sonucu mendirek bölgesinde iş makinesi ile kamyona kum yüklendiğini belirledi. Bölgeye giden ekipler, Emre Yüksel'in kullandığı iş makinesini kum alınan yerde yakalarken, kum yüklü kamyon jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kum yüklü kamyon Doğançam Mahallesi hudutlarından D-400 Karayoluna çıkmaya hazırlandığı sırada yolda jandarma ekiplerinin önlem aldığını görünce geri dönerek kaçmak için manevra yapmak isterken yağmursuyu dolu tarlada devrildi.

Devrilen 07 APH 889 plakalı damperli kamyonun sürücüsü Eyüp Çakal, jandarmanın dur ihtarına uymamak ve mukavemet etmek suçlarından gözaltına alındı. Çakal, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer taraftan trafik açısından eksiklerinden dolayı kum yüklü kamyona 2 bin 300 TL, İş makinesine de bin 300 TL olmak üzere toplam 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. İzinsiz kum alınması ve doğanın tahrip edilmesi yönünden yetkili merciinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu, Jandarma tarafından gerekli işlemlerin yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazıldığı bildirildi.

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

Sahilden kum çalıp jandarmadan kaçan kamyon kontrolden çıkıp devrildi

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İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

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