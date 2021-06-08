Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi
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Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | 3. Sayfa

Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi İstanbul Anadolu yakası sahillerinden adalara uzanan müsilaj tabakası havadan görüntülendi.

Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakası sahillerinden adalara uzanan müsilaj tabakası havadan görüntülendi.

Marmara denizini etkisi altına alan müsilaj sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından seferberlik başlatıldı. Anadolu yakası sahilinde son durum, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahilden adalara doğru uzanan müsilaj tabakası dikkat çekti.

Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi
Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi
Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi
Sahilden adalara uzanan müsilaj tabakası görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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