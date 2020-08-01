Sahilde yüzen tatilcilere caretta caretta sürprizi
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Sahilde yüzen tatilcilere caretta caretta sürprizi

Sahilde yüzen tatilcilere caretta caretta sürprizi -Sahile vuran caretta carettaya şemsiye açıp ekiplere haber verdiler -Fotoğraf çektirenlerin yanında sevenler bile oldu -Ekolojik Araştırma Derneği tarafından büyük kaba alınan caretta caretta plajın içinden alınarak tedavisi için...

01.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:21

Sahilde yüzen tatilcilere caretta caretta sürprizi

-Sahile vuran caretta carettaya şemsiye açıp ekiplere haber verdiler

-Fotoğraf çektirenlerin yanında sevenler bile oldu

-Ekolojik Araştırma Derneği tarafından büyük kaba alınan caretta caretta plajın içinden alınarak tedavisi için götürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilindeki bir plaja canlı caretta caretta vurdu. İlgi odağı olan caretta carreta ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki 25 numaralı plaj kıyısına saat 14.30 sırasında bir caretta caretta yaklaştı. Denizde yüzenler büyük korku ve panik yaşarken cankurtaranlar caretta carettayı uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Israrla kıyıya doğru hareket eden caretta caretta cankurtaranlar tarafında suyla sahilin birleştiği noktada korumaya alındı. Görevliler caretta carettanın üzerine güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtı. Vatandaşlar ise caretta carettayı görmek ve fotoğraf çektirmek için adeta bir birleriyle yarıştı. Bununla da yetinmeyen bazı vatandaşlar caretat carettayı eliyle dokunup sevdi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından durumu Belek'te bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneği'ne bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye gelen 3 dernek üyesi yaptıkları ön kontrolün ardından caretta carettayı büyük plastik kaba aldı ve üzerine bez ile örttü. Plaj çalışanları ve dernek görevlileri tarafından kap içindeki carreta caretta şezlongların arasından dışarı çıkarıldı. Araca alınan caretta caretta tedavisi için Belek'teki rehabilitasyon merkezine götürüldü. Herhangi bir yara izi olmayan erkek caretta caretta, buradaki muayenesinin ardından durumuna göre Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek.

"Fotoğraf çektireceğim"

Azerbaycan'dan tatile gelen Nergiz Haleova,yüzerken biranda kaplumbağanın geldiğini belirterek, "İlk kez görüyoruz kaplumbağa ilginç bit durum oldu. Herkes ilgi göstermeye başladı. Birazdan fotoğraf çektireceğim."diye konuştu.

"Sahile geldi"

Nigar Gamarli, Antalya'ya dinmek için geldiğini ifade ederek, "Şurada uzanıyordum.Bir baktım kocaman kaplumabağa geliyor. Sahile doğru geliyordu. Herkes başına toplantı. Sevmeye başladık. Şuan bize bakıyor. Şemsiyenin altında dinleniyor. Çok tatlı, fazla yormadan tedavisi yapılıp denize bırakılması gerekiyor. Herkes başına toplandı" dedi.

Sahilde yüzen tatilcilere caretta caretta sürprizi

Kaynak: İHA

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