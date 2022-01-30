Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar gördükleri karşısında şok oldu

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahil kenarında kurulu bir çadırın yanında ceset görünce şok oldu.

Bitez sahilinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar bir çadırın yanında hareketsiz halde yatan şahıs gördü. Hareketsiz halde yatan şahsın yanına giden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen şahsın Barış Türkoğlu (47) olduğunu tespit etti. Olay yeri ve savcının incelemelerinin ardından Türkoğlu'nun cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, sahilde ölü bulunan Türkoğlu'nun evsiz olduğu, uzun zamandır çadırda yaşadığı öğrenildi. Beraber yaşadığı köpeğinin ise çadırın yanında sahibini beklemesi dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA